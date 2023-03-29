Тарасова считает, что фигуристы ЦСКА будут задумываться об уходе из клуба после рекомендаций МОК

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ», будут ли уходить спортсмены из ЦСКА, чтобы участвовать в международных соревнованиях.

«Конечно, люди будут думать об уходе. В ЦСКА не только Трусова, но еще и наш чемпион страны (Марк Кондратюк, — Прим. «СЭ»). Руководству ЦСКА нужно задуматься над тем, что необходимо предпринять, чтобы от них люди не уходили», — сказала Тарасова «СЭ».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.