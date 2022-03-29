«Жене есть что показать». Тарасова оценила откровенную фотосессию Медведевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которая снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала.

«Ну и прекрасно. У нас фигуристки все красавицы. Девочки молодые, красивые. Я только за такие фотосессии. У Лизы Туктамышевой были очень красивые снимки. Жене есть что показать. Пусть смотрят на здоровье, любуются», — приводит Sport24 слова Тарасовой.

22-летняя Медведева попала на обложку апрельского номера журнала Maxim. На обложке размещена фотография фигуристки в красном купальнике.

По словам самой Медведевой, идея принять участие в фотосессии для журнала появилась в конце прошлого года.