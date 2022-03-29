«Жене есть что показать». Тарасова оценила откровенную фотосессию Медведевой
Татьяна Тарасова отреагировала на откровенную фотосессию Евгении Медведевой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которая снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала.
«Ну и прекрасно. У нас фигуристки все красавицы. Девочки молодые, красивые. Я только за такие фотосессии. У Лизы Туктамышевой были очень красивые снимки. Жене есть что показать. Пусть смотрят на здоровье, любуются», — приводит Sport24 слова Тарасовой.
22-летняя Медведева попала на обложку апрельского номера журнала Maxim. На обложке размещена фотография фигуристки в красном купальнике.
По словам самой Медведевой, идея принять участие в фотосессии для журнала появилась в конце прошлого года.
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