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Сегодня, 10:33

«Жене есть что показать». Тарасова оценила откровенную фотосессию Медведевой

Татьяна Тарасова отреагировала на откровенную фотосессию Евгении Медведевой
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которая снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала.

«Ну и прекрасно. У нас фигуристки все красавицы. Девочки молодые, красивые. Я только за такие фотосессии. У Лизы Туктамышевой были очень красивые снимки. Жене есть что показать. Пусть смотрят на здоровье, любуются», — приводит Sport24 слова Тарасовой.

22-летняя Медведева попала на обложку апрельского номера журнала Maxim. На обложке размещена фотография фигуристки в красном купальнике.

По словам самой Медведевой, идея принять участие в фотосессии для журнала появилась в конце прошлого года.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-03-28-tarasova-ob-otkrovennykh-foto-medvedevoy-v-zhurnale-zhene-yest-chto-pokazat-pust-smotryat-na-zdorovye
Евгения Медведева
Татьяна Тарасова
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