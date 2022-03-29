Козловский: «Для нас с Бойковой КПК был полноценным стартом уровня чемпионата России»

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился эмоциями о прошедшем Кубке Первого канала в Саранске.

«Когда мы вернулись домой из Китая и вплотную занялись прыжками, каскад получался в тренировках довольно стабильно, — приводит слова Козловского RT. — Поэтому одна из основных задач на Кубке Первого канала заключалась в том, чтобы показать, что новый каскад — это не тот набор прыжков, который сегодня есть, а завтра его нет. Это элемент, который уже плотно вошел в наш арсенал и отказываться от которого мы с Александрой не собираемся».

Фигурист отметил, что на Кубке Первого канала выступали все сильнейшие российские пары.

«Кубок Первого канала чаще позиционируют как шоу, но для нас это был полноценный соревновательный старт уровня чемпионата России, в котором выступали все сильнейшие пары страны. Плюс присутствовало очень сильное желание не подвести свою команду. Все это добавляло адреналина, переживаний», — сказал он.

27 марта команда российской фигуристки Анны Щербаковой «Красная машина» завоевала Кубок Первого канала в Саранске, набрав по сумме восьми программ 145 баллов. В произвольной программе «красным» принесли победу в танцах Виктория Синицина/Никита Кацалапов, у мужчин — Михаил Коляда, у пар — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а у женщин — Щербакова.