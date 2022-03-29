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Сегодня, 09:04

Фигуристка Дарья Усачева показала фото с гимнасткой Верой Бирюковой

Дарья Усачева опубликовала фото с Верой Бирюковой
Виктория Кравченко
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Российская фигуристка Дарья Усачева в своем Telegram-канале опубликовала новую фотографию. На снимке девушка запечатлена с 23-летней художественной гимнасткой Верой Бирюковой.

«С Верой Бирюковой», — подписала фото 15-летняя Усачева.

Бирюкова — олимпийская чемпионка 2016 года в групповом многоборье, чемпионка Европы 2014 года в групповом многоборье, чемпионка Европейских игр 2019 года в групповых упражнениях с пятью мячами, двукратная чемпионка Универсиады 2017 года.

Вера Бирюкова
Дарья Усачева
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