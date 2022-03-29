Фигуристка Дарья Усачева показала фото с гимнасткой Верой Бирюковой

Российская фигуристка Дарья Усачева в своем Telegram-канале опубликовала новую фотографию. На снимке девушка запечатлена с 23-летней художественной гимнасткой Верой Бирюковой.

«С Верой Бирюковой», — подписала фото 15-летняя Усачева.

Бирюкова — олимпийская чемпионка 2016 года в групповом многоборье, чемпионка Европы 2014 года в групповом многоборье, чемпионка Европейских игр 2019 года в групповых упражнениях с пятью мячами, двукратная чемпионка Универсиады 2017 года.