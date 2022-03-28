Евгения Медведева снялась для журнала Maxim в нижнем белье и топлес

Двукратная серебряная призерка олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim. 22-летняя российская спортсменка попала на обложку апрельского номера в красном купальнике.

«Женя Медведева — двукратная чемпионка мира по катанию при помощи коньков. Но теперь она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков. Заодно искупались по ее абонементу», — написано на сайте Maxim.

По словам Медведевой, идея сняться в фотосессии появилась в конце прошлого года.

Евгения Медведева. MAXIM

Одна из фотографий Медведевой сделана топлес в бассейне.

Евгения Медведева. MAXIM

В феврале 2021-го в Maxim снялась другая российская фигуристка — Елизавета Туктамышева.

Евгения Медведева также является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). Она дважды выигрывала чемпионат Европы (2016, 2017).