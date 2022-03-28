Медведева прокомментировала откровенную фотосессию для журнала Maxim

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как решилась на откровенную фотосессию в журнале Maxim.

22-летняя российская спортсменка попала на обложку апрельского номера в красном купальнике.

«Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам из Maxim за такой интересный эксперимент», — приводит слова Медведевой группа журнала во ВКонтакте.

Медведева является чемпионкой Европы (2016, 2017) и обладательницей двух серебряных олимпийских медалей.