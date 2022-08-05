Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:32

Тарасова назвала санкциями отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала санкциями отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Они выкручиваются, не надо о нас заботиться, мы сами о себе позаботимся, — цитирует ТАСС Тарасову. — Нашим спортсменам ничего не угрожает, но даже если некая угроза существует, то этим должны обеспокоиться организаторы соревнований, дополнительно привлечь людей, чтобы обеспечить порядок. О чем тут говорить? Это самые настоящие санкции».

ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/15407625
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
42 секунды молчания, пуговицы Лаврова и истерика в США. Что произошло после приговора Бриттни Грайнер
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В CAS не назвали сроки рассмотрения апелляций российских клубов в отношении ФИФА
Ласицкене об украинке Магучих: «Написала, что я восхищаюсь ее силой духа»
Ласицкене обвинила Баха в двуличии из-за отстранения россиян от международных соревнований
Президент ЦСКА подтвердил обращение в суд по поводу недопуска к участию в Евролиге сезона-2022/23
Мишин сумел провести сборы в Европе после инцидента с Трусовой
Едешко считает бессмысленными попытки ЦСКА оспорить отстранение от Евролиги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ISU отреагировали на слова Тутберидзе «заморозить» мировой рейтинг из-за отсутствия россиян
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости