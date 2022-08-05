Тарасова назвала санкциями отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала санкциями отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Они выкручиваются, не надо о нас заботиться, мы сами о себе позаботимся, — цитирует ТАСС Тарасову. — Нашим спортсменам ничего не угрожает, но даже если некая угроза существует, то этим должны обеспокоиться организаторы соревнований, дополнительно привлечь людей, чтобы обеспечить порядок. О чем тут говорить? Это самые настоящие санкции».

ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.