Синхронистка обратилась с критикой к Трусовой: «Саша не передает образ. Она настроена только на четверные — это узко»

Российская синхронистка Майя Гурбанбердиевав интервью «СЭ» высказала мнение по поводу эмоциональной реакции фигуристки Александры Трусовой после поражения на Олимпиаде в Пекине.

«Ее позиция — делать четверные и не думать больше ни о чем -она тоже имеет место быть, у каждого свой путь к успеху и своя мечта. У нее была мечта сделать пять четверных, она ее реализовала — это круто. Но это фигурное катание, здесь должен быть образ, который Саша, увы, не передает. Она настроена на свои четверные прыжки и на этом все. Это очень узко, Трусова со своей техникой могла бы расширить свои границы. Например, Камила Валиева успешно сочетает сверхсложную технику с интересными образами, выразительностью на льду. Я не могу сказать, что я в восторге от постановок, но Валиева в любом случае старается привнести в спорт искусство, не забывая и, собственно, про спорт. Все в равной степени», — сказала Гурбанбердиева.

Отметим, что несмотря на чисто исполненную программу с пятью четверными прыжками в произвольной Трусова заняла второе место, уступив одногруппнице Анне Щербаковой.