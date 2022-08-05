В ISU отреагировали на слова Тутберидзе «заморозить» мировой рейтинг из-за отсутствия россиян

В Международном союзе конькобежцев (ISU) отреагировали на слова российского тренера Этери Тутберидзе в отношении запрета участия россиян на международных турнирах.

Как сообщает РИА «Новости», в ISU заявили, что решение отстранить спортсменов принято исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований, а обновление мирового рейтинга будет происходить в рамках устава организации.

Ранее Тутберидзе назвала абсурдным проведение международных соревнований без российских спортсменов.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.