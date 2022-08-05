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Сегодня, 11:42

В ISU отреагировали на слова Тутберидзе «заморозить» мировой рейтинг из-за отсутствия россиян

Сергей Разин
корреспондент
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В Международном союзе конькобежцев (ISU) отреагировали на слова российского тренера Этери Тутберидзе в отношении запрета участия россиян на международных турнирах.

Как сообщает РИА «Новости», в ISU заявили, что решение отстранить спортсменов принято исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований, а обновление мирового рейтинга будет происходить в рамках устава организации.

Ранее Тутберидзе назвала абсурдным проведение международных соревнований без российских спортсменов.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.

Источник: https://t.me/sportrian/22757
Этери Тутберидзе
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