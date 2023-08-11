Татьяна Тарасова награждена медалью Анатолия Тарасова

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова получила медаль Анатолия Тарасова.

«Очень рада, что такую премию с фамилией моего отца, лучшего тренера в мире во всех дисциплинах, сегодня вручают здесь. Что вручили ее мне. Спасибо большое! Поздравляю всех, кому вручили и кому будут вручать. Ура!» — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Церемония вручения государственных и ведомственных наград проходит 11 августа в здании Минспорта РФ. Ведомственные награды Минспорта России учреждены в 2023 году для поощрения выдающихся спортсменов, тренеров и работников сферы физической культуры и спорта и вручаются впервые.