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Сегодня, 13:22

Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила орден Александра Невского.

Тутберидзе была удостоена награды за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких достижений на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Церемония вручения государственных и ведомственных наград проходит 11 августа в здании Минспорта РФ. Ведомственные награды Минспорта России учреждены в 2023 году для поощрения выдающихся спортсменов, тренеров и работников сферы физической культуры и спорта и вручаются впервые.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230811/tutberidze-1889488503.html
Этери Тутберидзе
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