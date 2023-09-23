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Сегодня, 08:03

Тарасова: «В Госдуме наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника»

Сергей Разин
корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о изменении музыки короткой программы Петра Гуменника.

«Не знаю, почему люди боятся говорить на тему музыки Петра Гуменника. Я, например, вообще не понимаю, почему ему заменили музыку. В ней же ничего криминального. Это просто музыка. Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Ранее «СЭ» сообщил, что Гуменник сможет выйти на соревнованиях сезона-2023/24 с программой по мотивам песни Rammstein Sonne, если программа будет переработана.

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На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не выступил под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230922/tarasova-1897994683.html
Фигурное катание
Петр Гуменник
Татьяна Тарасова
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