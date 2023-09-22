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Энберт ответил на вопрос о том, как ситуация с пропажей Горбачевой могла повлиять на ее выступление

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт ответил на вопрос о том, как ситуация с пропажей и поисками Алины Горбачевой могла повлиять на ее выступление на контрольных прокатах сборной России.

«Не знаю, как та ситуация могла сказаться на ее прокате, так что здесь надо спросить тех, кто видел Алину до этого и после. Тех, кто ее готовил. Тренер за этим наблюдал. А со стороны сложно сказать — может быть, все это вообще никак не сказалось, может быть, ей было тяжело настроиться, а может, она с этим быстро справилась и погрузилась в спорт», — приводит слова Энберт «Газете.Ru».

Напомним, что Горбачева в конце августа пропала после тренировки. Через день ее нашли и доставили в Следственный комитет. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/22/21342211.shtml?updated
Фигурное катание
Алина Горбачева
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