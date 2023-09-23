ISU считает, что Валиева должна понести наказание

В Международном союзе конькобежцев (ISU) считают, что молодые спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, должны нести ответственность.

«ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций», — приводит заявление ISU ТАСС.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Российская фигуристка даст показания в режиме видеоконференцсвязи. По итогам слушаний комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.

19 сентября стало известно, что независимый британский юрист Грэм Артур будет представлять интересы РУСАДА в Спортивном арбитражном суде при рассмотрении дела Валиевой.

Из соображений конфиденциальности CAS не станет извещать общественность о том, кто из адвокатов будет защищать интересы российской фигуристки на сентябрьских слушаниях.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.