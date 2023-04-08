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Сегодня, 11:01

Аделия Петросян: «Не считаю себя самой талантливой, потому что у нас есть и Камила Валиева, и Соня Акатьева»

Виталий Косик
Корреспондент
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Фигуристка Аделия Петросян высказалась о победе в финале Гран-при и прошедшем сезоне.

«Сезон? Очень напряженный и нестабильный. Начала хорошо, закончила тоже на высокой ноте, а вот середина сезона оставляла желать лучшего. Я даже не думала о том, что не смогу в финале Гран-при победы добиться. Всегда настраиваешься на лучшее. Не считаю себя самой талантливой, потому что у нас есть и Камила Валиева, и Соня Акатьева. Есть девочки, которые намного лучше меня по скольжению и в эмоциональном плане. Есть еще куда расти», — приводит слова Петросян KP.RU.

Петросян выиграла финал «Гран-при России» по фигурному катанию-2023. 15-летняя фигуриста тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/adeliya-petrosyan-ne-schitayu-sebya-samoj-talantlivoj-potomu-chto-u-nas-est-i-kamila-valieva-i-sonya-akateva/
Фигурное катание
Аделия Петросян
Камила Валиева
Софья Акатьева
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