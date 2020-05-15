Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что растет у нее в саду и как она ухаживает за ним.

— Я ничего сажаю, ничего не поливаю. Не занимаюсь этим, если честно, — рассказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Один дома». — Зато очень люблю, когда это все сделано. У меня большие розы, да и всех цветов — красота неописуемая.

У меня бывает много яблок. Разные сорта. Я даже присутствовала, когда все сажали. Правда, лопату особо не держала.

Что делаю с яблоками? Во-первых, едим. Во-вторых, раздаем. В-третьих, угощаем. В- четвертых, можно сварить из них варенье. В-пятых, можем их переложить и поставить в гараж. В конце концов, компот, пироги всякие.