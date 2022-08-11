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Сегодня, 13:28

Тарасова: «Плохо дело, если Томас Бах берет на себя смелость говорить такое вслух»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова президента МОК Томаса Баха об отказе менять рекомендации по допуску граждан России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях.

«Чего они хотят этим добиться? На какой промежуток времени они рассчитывают придерживаться этих рекомендаций? 10 лет что ли? Сам Бах чего хочет? Плохо дело, если Томас Бах берет на себя смелость говорить такое вслух. Очень грустно за наших спортсменов», — сказала Тарасова «СЭ».

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из турниров под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России. Другие федерации допустили спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.

Томас Бах. Бах: «МОК по-прежнему не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования»

Татьяна Тарасова
Томас Бах
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