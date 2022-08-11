Нугуманова перешла в группу танцев на льду

Тренер по танцам на льду Елена Соколова сообщила, что фигуристка Елизавета Нугуманова, тренировавшаяся в группе одиночного катания у Евгения Рукавицына, перешла в ее группу.

Ранее 19-летняя россиянка рассказала об оскорблениях со стороны тренеров по поводу лишнего веса.

«Нугуманова попросила кататься у нас, — приводит слова тренера РИА «Новости Спорт». — Елизавета остается одиночницей, вид она менять не станет. Все решилось быстро в среду».

Соколова, как и Рукавицын, работает в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга.