Бах: «МОК по-прежнему не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что следует по-прежнему не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«Сейчас не время менять наши рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования. У них по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов», — приводит слова Баха TVP Sport со ссылкой на Bild.