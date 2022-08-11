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Сегодня, 08:49

Бах: «МОК по-прежнему не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования»

Сергей Разин
корреспондент
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Томас Бах.
Фото Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что следует по-прежнему не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«Сейчас не время менять наши рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования. У них по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов», — приводит слова Баха TVP Sport со ссылкой на Bild.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из турниров под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России. Другие федерации допустили спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.

Томас Бах
МОК
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