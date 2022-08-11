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Сегодня, 14:44

Фигуристки Акатьева, Петросян и Самоделкина будут участвовать в прокатах кандидатов в сборную

Виктория Кравченко
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Пятнадцатилетние фигуристки Софья Акатьева, Аделия Петросян и Софья Самоделкина будут участвовать во взрослых прокатах кандидатов в сборную России.

Прокаты будут проходить с 24 по 25 сентября в Москве.

«Акатьева, Петросян и Самоделкина будут выступать на сентябрьских прокатах», — сообщили ТАСС в ФФККР.

Акатьева и Петросян являются учениками группы Этери Тутберидзе. Самоделкина в июне 2022 года она перешла в группу Светланы Соколовской.

Источник: https://tass.ru/sport/15448735
Аделия Петросян
Софья Акатьева
Софья Самоделкина
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