Фигуристки Акатьева, Петросян и Самоделкина будут участвовать в прокатах кандидатов в сборную

Пятнадцатилетние фигуристки Софья Акатьева, Аделия Петросян и Софья Самоделкина будут участвовать во взрослых прокатах кандидатов в сборную России.

Прокаты будут проходить с 24 по 25 сентября в Москве.

«Акатьева, Петросян и Самоделкина будут выступать на сентябрьских прокатах», — сообщили ТАСС в ФФККР.

Акатьева и Петросян являются учениками группы Этери Тутберидзе. Самоделкина в июне 2022 года она перешла в группу Светланы Соколовской.