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Фигурное катание

Сегодня, 16:38

Тарасова о включении Щербаковой и Трусовой в резерв сборной: «Конечно, они будут дальше выступать в соревнованиях»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о решении включить Анну Щербакову и Александру Трусову в резервный состав сборной России.

«А что здесь обсуждать. Почему нет. Трусова и Щербакова попали в резерв сборной России, потому что не участвовали на последнем Чемпионате России. Это нормально. Будут ли они продолжать соревноваться? Конечно, они дальше будут выступать в соревнованиях», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее стало известно, что Щербакову и Трусову включили в резервный состав сборной России по фигурному катанию.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Татьяна Тарасова
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