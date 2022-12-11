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11 декабря, 14:30

Лайшев — о словах Хендрикс о российских фигуристках: «Это все глупость и зависть»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал «СЭ» слова бельгийской фигуристки Луны Хендрикс об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Это все глупость и зависть. Все наши спортсмены чисты, я в них верю. Они талантливые, выдающиеся и самые лучшие. Надо работать, работать и работать. Спорт — это труд плюс талант. Никакие допинги, никакие лекарства не помогут, если у тебя нет дара Божьего. Луне эти разговоры надо убрать и трудиться, трудиться и трудиться», — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее Хендрикс заявила, что не уверена в честности результатов российских фигуристок после ряда допинговых скандалов, связанных с ними.

Луна Хендрикс. «Были бы они сильнее остальных, если бы играли по правилам?» Призер чемпионата мира усомнилась в честности россиянок

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Луна Хендрикс
Ренат Лайшев
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