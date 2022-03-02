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Сегодня, 12:40

Тарасова рассказала подробности перехода Алены Косторной к Елене Буяновой

Тарасова заявила, что Косторная перешла к хорошему тренеру
Артем Бухаев
Корреспондент
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на переход Алены Косторной в группу к Елене Буяновой.

«Я говорила с Еленой Буяновой. Да, она взяла девочку, которая к ней очень просилась. Пока взяла ее до лета. Если работа будет идти хорошо, то время будет продлено. Алена тоже перешла к хорошему тренеру. Что-то не складывается, там много хороших девочек. Не знаю, почему так вышло. Главное, чтобы все были в порядке», — сказала Тарасова «СЭ».

В середине февраля 18-летняя фигуристка сломала руку и досрочно завершила сезон. В декабре прошлого года фигуристка пропустила чемпионат России из-за похожей травмы правой руки.

В сезоне-2021/22 Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.

Алена Косторная
Татьяна Тарасова
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