Тарасова рассказала подробности перехода Алены Косторной к Елене Буяновой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на переход Алены Косторной в группу к Елене Буяновой.

«Я говорила с Еленой Буяновой. Да, она взяла девочку, которая к ней очень просилась. Пока взяла ее до лета. Если работа будет идти хорошо, то время будет продлено. Алена тоже перешла к хорошему тренеру. Что-то не складывается, там много хороших девочек. Не знаю, почему так вышло. Главное, чтобы все были в порядке», — сказала Тарасова «СЭ».

В середине февраля 18-летняя фигуристка сломала руку и досрочно завершила сезон. В декабре прошлого года фигуристка пропустила чемпионат России из-за похожей травмы правой руки.