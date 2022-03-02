Тренер Буянова подтвердила переход Косторной в свою группу
Тренер по фигурному катанию Елена Буянова подтвердила переход Алены Косторной в свою группу. Ранее фигуристка занималась у Этери Тутберидзе.
«Подтверждаю эту информацию», — сказала Буянова «СЭ».
В середине февраля 18-летняя фигуристка сломала руку и досрочно завершила сезон. В декабре прошлого года фигуристка пропустила чемпионат России из-за похожей травмы правой руки.
В сезоне-2021/22 Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.
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