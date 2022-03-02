Тренер Буянова подтвердила переход Косторной в свою группу

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова подтвердила переход Алены Косторной в свою группу. Ранее фигуристка занималась у Этери Тутберидзе.

«Подтверждаю эту информацию», — сказала Буянова «СЭ».

В середине февраля 18-летняя фигуристка сломала руку и досрочно завершила сезон. В декабре прошлого года фигуристка пропустила чемпионат России из-за похожей травмы правой руки.