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Сегодня, 12:53

Косторная подтвердила переход от Тутберидзе к Буяновой

Рустам Имамов
Корреспондент
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная в интервью «СЭ» подтвердила факт перехода из группы Этери Тутберидзе в команду тренера Елены Буяновой, которая работает в школе ЦСКА.

«Все верно, информация правильная. Я теперь тренируюсь у Буяновой в школе ЦСКА», — сказала Косторная.

Также Алена отреагировала на информацию из нескольких СМИ, где было сказано, что инициатор перехода — сторона тренеров катка «Хрустальный». «Я этих сообщений ещё не видела и не читала, сказать не могу. Комментариев пока не даю», — добавила спортсменка.

Отметим, что Косторная тренировалась у Тутберидзе до сезона-2020/21, затем перешла к Евгению Плющенко и вернулась перед олимпийским сезоном. На Игры в Пекине она не попала из-за травмы кисти.

Фигурное катание
Алена Косторная
Елена Буянова (Водорезова)
Этери Тутберидзе
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