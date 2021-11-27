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Тарасова одним словом описала результаты российских фигуристок на «Гран-при России»

21:20
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» итоги «Гран-при России» для девушек, в котором российские спортсменки заняли весь подиум.

«Результаты российских фигуристок? Восторг! Очень хорошо», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентами «СЭ» Данилом Алешиным и Микеле Антоновым.

Ранее, 27 ноября, российская фигуристка Камила Валиева с мировым рекордом победила на этапе «Гран-при» в России. В произвольной программе 15-летняя Валиева прыгнула тройной аксель и три четверных прыжка. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева (229,23). На третьей строчке расположилась Майя Хромых (219,69).

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Данил Алешин все материалы автора
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