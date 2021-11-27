Тарасова одним словом описала результаты российских фигуристок на «Гран-при России»
21:20
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» итоги «Гран-при России» для девушек, в котором российские спортсменки заняли весь подиум.
«Результаты российских фигуристок? Восторг! Очень хорошо», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентами «СЭ» Данилом Алешиным и Микеле Антоновым.
Ранее, 27 ноября, российская фигуристка Камила Валиева с мировым рекордом победила на этапе «Гран-при» в России. В произвольной программе 15-летняя Валиева прыгнула тройной аксель и три четверных прыжка. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла.
Второе место заняла Елизавета Туктамышева (229,23). На третьей строчке расположилась Майя Хромых (219,69).
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