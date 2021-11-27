Валиева обновила мировой рекорд в произвольной программе на «Гран-при России»

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Сочи.

Она прыгнула четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, тройной риттбергер, четверной тулуп + ойлер + двойной сальхов, тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц

За прокат спортсменка получила 185,29 балла. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла и заняла итоговое первое место.

Валиева обновила предыдущие мировые рекорды, которые также принадлежали ей: 180,89 балла за произвольную и 265,08 балла за оба выступления.