Стали известны все представители России в финале «Гран-при»

Определились все участники финала «Гран-при» по фигурному катанию.

У мужчин Россию в финале представит Михаил Коляда. В соревнованиях спортивных пар выступят россияне Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В женском одиночном катании Россию представят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова и Алена Косторная.

Финал «Гран-при» состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.