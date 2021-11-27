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Стали известны все представители России в финале «Гран-при»

21:23
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Определились все участники финала «Гран-при» по фигурному катанию.

У мужчин Россию в финале представит Михаил Коляда. В соревнованиях спортивных пар выступят россияне Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В женском одиночном катании Россию представят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова и Алена Косторная.

Финал «Гран-при» состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

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Евгений Петров все материалы автора
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