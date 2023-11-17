Тарасова: «У Валиевой все большие победы впереди»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о форме российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Форма Валиевой? В начале сезона не все спортсмены показывают свой максимум. В этом нет ничего удивительного. Сезон длинный, а в женском одиночном катании сумасшедшая конкуренция. Все большие победы у Валиевой впереди», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.

На этапе «Гран-при России» в Казани 17-летняя спортсменка заняла четвертое место. Это было ее первое выступление на соревнованиях в текущем сезоне.

Валиева является победительницей Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира среди юниоров (2020). Она тренируется в группе Этери Тутберидзе.