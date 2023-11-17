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17 ноября, 23:40

Тарасова: «У Валиевой все большие победы впереди»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о форме российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Форма Валиевой? В начале сезона не все спортсмены показывают свой максимум. В этом нет ничего удивительного. Сезон длинный, а в женском одиночном катании сумасшедшая конкуренция. Все большие победы у Валиевой впереди», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.

На этапе «Гран-при России» в Казани 17-летняя спортсменка заняла четвертое место. Это было ее первое выступление на соревнованиях в текущем сезоне.

Валиева является победительницей Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира среди юниоров (2020). Она тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-u-valievoj-vse-bol-shie-pobedy-vperedi/
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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