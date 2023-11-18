Врач Шветский — о профессиональной карьере Туктамышевой: «Все зависит от желания»

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года Филипп Шветский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, сколько лет сможет выступать на профессиональном уровне фигуристка Елизавета Туктамышева.

«Процессы совершенствования и познания безграничны. Каждый человек выходя из зоны комфорта может совершенствоваться бесконечно. Все зависит от желания каждого в любой отрасли деятельности», — сказал Шветский «СЭ».

22 октября Туктамышева сообщила о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу. Однако спортсменка намерена продолжить кататься и выступать в ледовых шоу. 26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы.