Тарасова об отмене финала «Гран-при» в Осаке: «Все правильно сделали!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить финал «Гран-при» по фигурному катанию в японской Осаке.

«Думаю, здоровье спортсменов имеет первостепенное значение. Все правильно сделали!» — сказала Тарасова «СЭ».

Финал «Гран-при» должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря. Согласно заявлению на официальном сайте ISU, соревнования отменены из-за эпидемиологической ситуации на фоне появления нового «омикрон» — штамма коронавируса.