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Тарасова об отмене финала «Гран-при» в Осаке: «Все правильно сделали!»

Тарасова прокомментировала решение об отмене финала «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке
11:29
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить финал «Гран-при» по фигурному катанию в японской Осаке.

«Думаю, здоровье спортсменов имеет первостепенное значение. Все правильно сделали!» — сказала Тарасова «СЭ».

Финал «Гран-при» должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря. Согласно заявлению на официальном сайте ISU, соревнования отменены из-за эпидемиологической ситуации на фоне появления нового «омикрон» — штамма коронавируса.

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Владислав Флегонтов все материалы автора
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