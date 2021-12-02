Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал отмену финала «Гран-при» по фигурному катанию в японской Осаке.

«Мы ждем информацию от нашей федерации. Мы продолжаем работать, у меня 4 спортсмена должны были поехать. Не удивляет ли, что отменили всего за неделю до старта? Если новый штамм, то ничего не поделаешь. Сейчас в таких тяжелых рамках весь мир. Мы, спортсмены, как солдаты, — нам скажут работать, мы работаем. Меня так в свое время готовил Мишин, я так же готовлю и своих спортсменов. Нужно быть готовыми ко всему. Жду полного решения от федерации. Надеюсь, в итоге будет перенос финала «Гран-при». Может быть, в Россию перенесут, у нас все базы великолепные готовы — в Сочи, Красноярске, Челябинске, Петербурге, Москве. Было бы здорово», — сказал Плющенко «СЭ».

Об отмене финального этапа объявил Международный союз конькобежцев (ISU). ОН должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря.