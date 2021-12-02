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В ISU назвали причины отмены проведения финала «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке

11:25
Фанал «Гран-при» в Осаке не состоится. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фанал «Гран-при» в Осаке не состоится. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил, почему финал «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке был отменен.

«Японская федерация конькобежного спорта сообщила ISU, что финал «Гран-при», который должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря, не может быть проведен так, как планировалось.

К сожалению, с учетом сложной эпидемиологической ситуации, связанной с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, условиями безопасности и логистическими трудностями, организация соревнования оказалась чрезвычайно сложной. Японская федерация конькобежного спорта и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решение проблемы, однако были вынуждены прийти к тому, что они не могут организовать и провести мероприятие так, как планировалось.

ISU сожалеет, что проведение финала «Гран-при» в Осаке в декабре невозможно. Союз рассмотрит возможность переноса соревнований на конец сезона и примет решение об этом как можно скорее. Мы благодарим Японскую федерацию конькобежного спорта за усилия и сотрудничество", — говорится в тексте заявления на официальном сайте ISU.

Финал «Гран-при» в Осаке должен был пройти с 9 по 12 декабря. В финал пробились российские фигуристы Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная (все — женское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (все — парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Дополнительная информация:

https://www.isu.org/isu-news/news/145-news/13833-isu-grand-prix-of-figure-skating-final-2021-osaka-japan-cancellation?templateParam=15

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Иван Торопцев все материалы автора
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