В ISU назвали причины отмены проведения финала «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке

Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил, почему финал «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке был отменен.

«Японская федерация конькобежного спорта сообщила ISU, что финал «Гран-при», который должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря, не может быть проведен так, как планировалось.

К сожалению, с учетом сложной эпидемиологической ситуации, связанной с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, условиями безопасности и логистическими трудностями, организация соревнования оказалась чрезвычайно сложной. Японская федерация конькобежного спорта и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решение проблемы, однако были вынуждены прийти к тому, что они не могут организовать и провести мероприятие так, как планировалось.



ISU сожалеет, что проведение финала «Гран-при» в Осаке в декабре невозможно. Союз рассмотрит возможность переноса соревнований на конец сезона и примет решение об этом как можно скорее. Мы благодарим Японскую федерацию конькобежного спорта за усилия и сотрудничество", — говорится в тексте заявления на официальном сайте ISU.

Финал «Гран-при» в Осаке должен был пройти с 9 по 12 декабря. В финал пробились российские фигуристы Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная (все — женское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (все — парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).