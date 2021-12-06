Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на резкие слова продюсера Яны Рудковской в свой адрес.

«Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Рудковская в интервью «СЭ» жестко ответила Тарасовой за скепсис по отношению к своему сыну-фигуристу Александру.

Полностью интервью Рудковской можно прочитать по этой ссылке