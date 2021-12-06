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Тарасова — о словах Рудковской: «Кто она такая, чтобы ей отвечать?»

13:56
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на резкие слова продюсера Яны Рудковской в свой адрес.

«Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Рудковская в интервью «СЭ» жестко ответила Тарасовой за скепсис по отношению к своему сыну-фигуристу Александру.

Полностью интервью Рудковской можно прочитать по этой ссылке

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