Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала новость о приостановлении «Ледникового периода».

«Ну и бог с ним... Это не самое ужасное, что могло произойти. Раньше как-то жили без «Ледникового периода». И сейчас проживем. Ничего страшного не произошло. Илюша же не может разорваться на части и везде успеть. Как только он закончит со своей работой, будет «Ледниковый период». Мы обязательно его дождемся!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 12 апреля, Илья Авербух сообщил о том, что «Ледниковый период» пока не планируется осенью.