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Тарасова — о приостановке «Ледникового периода»: «Ну и бог с ним»

Татьяна Тарасова отреагировала на приостановку «Ледникового периода»
Екатерина Звенигородская
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Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала новость о приостановлении «Ледникового периода».

«Ну и бог с ним... Это не самое ужасное, что могло произойти. Раньше как-то жили без «Ледникового периода». И сейчас проживем. Ничего страшного не произошло. Илюша же не может разорваться на части и везде успеть. Как только он закончит со своей работой, будет «Ледниковый период». Мы обязательно его дождемся!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 12 апреля, Илья Авербух сообщил о том, что «Ледниковый период» пока не планируется осенью.

Татьяна Тарасова
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