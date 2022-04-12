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Костомаров: «Никто не может уверенно сказать, остановил Авербух шоу или не остановил»

Костомаров не может уверенно сказать, что шоу «Ледниковый период» приостановлено
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Олимпийский чемпион в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров прокомментировал слова продюсера Ильи Авербуха о съемках нового сезона «Ледникового периода».

Ранее Авербух заявил, что пока не планируется новый сезон «Ледникового периода» на осень.

«Мы ничего не знаем. Никто не может уверенно сказать, остановил он шоу или не остановил. Никто не знает, что будет завтра, послезавтра, а уж тем более через несколько месяцев. Если он сейчас так сказал, не факт, что так оно и будет», — приводит «Газета.ru» слова Костомарова.

8 января 2022 года в эфир Первого канала вышел последний выпуск шоу «Ледниковый период». Первое место заняла пара Татьяна Волосожар — Федор Федотов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/12/17560256.shtml
Фигурное катание
Илья Авербух
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