«Алина, давай домой». Загитова показала, как готовится к выступлению
Фигуристка Загитова показала, как готовится к выступлению
Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова в Telegram-канале опубликовала новое видео.
19-летняя девушка показала фанатам фрагмент нового номера. Скорее всего, программа будет представлена на предстоящем шоу, которое будет посвящено юбилею Татьяны Тарасовой.
«Алина, давай домой», — сказал женский голос за кадром.
Сегодня, 12 апреля, стало известно, что Загитова и Евгения Медведева подготовили новые номера к шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой.
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