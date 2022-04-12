«Алина, давай домой». Загитова показала, как готовится к выступлению

Фигуристка Загитова показала, как готовится к выступлению

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова в Telegram-канале опубликовала новое видео.

19-летняя девушка показала фанатам фрагмент нового номера. Скорее всего, программа будет представлена на предстоящем шоу, которое будет посвящено юбилею Татьяны Тарасовой.

«Алина, давай домой», — сказал женский голос за кадром.

Сегодня, 12 апреля, стало известно, что Загитова и Евгения Медведева подготовили новые номера к шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой.