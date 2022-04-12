Илья Авербух: «Ледниковый период» на осень пока не планируется»

Илья Авербух рассказал, что «Ледниковый период» на осень пока не планируется

Хореограф «Ледникового периода» Илья Авербух сообщил, что новый сезон проекта в этом году не выйдет. Шоу ранее транслировалось на Первом канале.

«Ледниковый период» на осень пока не планируется. У меня большой штат сотрудников. Я сейчас работаю с юниорскими танцевальными дуэтами.

По утрам я работаю как тренер, а после обеда, как и раньше работал. Надеюсь, что смогу совмещать, потому что у меня очень большая команда.

Будут результаты — будем разговаривать. Я сейчас веду большую работу по подготовке к шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой. В нем примут участие все наши звезды», — цитирует Авербуха Teleprogramma.

8 января 2022 года в эфир Первого канала вышел последний выпуск шоу «Ледниковый период». Первое место заняла пара Татьяна Волосожар — Федор Федотов.