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Сегодня, 15:02

Илья Авербух: «Ледниковый период» на осень пока не планируется»

Илья Авербух рассказал, что «Ледниковый период» на осень пока не планируется
Виктория Кравченко
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Илья Авербух.
Фото Никита Успенский

Хореограф «Ледникового периода» Илья Авербух сообщил, что новый сезон проекта в этом году не выйдет. Шоу ранее транслировалось на Первом канале.

«Ледниковый период» на осень пока не планируется. У меня большой штат сотрудников. Я сейчас работаю с юниорскими танцевальными дуэтами.

По утрам я работаю как тренер, а после обеда, как и раньше работал. Надеюсь, что смогу совмещать, потому что у меня очень большая команда.

Будут результаты — будем разговаривать. Я сейчас веду большую работу по подготовке к шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой. В нем примут участие все наши звезды», — цитирует Авербуха Teleprogramma.

8 января 2022 года в эфир Первого канала вышел последний выпуск шоу «Ледниковый период».  Первое место заняла пара Татьяна Волосожар — Федор Федотов.

Источник: https://teleprogramma.pro/news/3804592-na-osen-proekt-poka-ne-planiruetsya-ilya-averbuh-vyskazalsya-o-sudbe-u3419/
Илья Авербух
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