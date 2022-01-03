Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что 17-летний российский фигурист Егор Рухин перешел в «Ангелы Плющенко».

«Я про него не слышала. Не знаю, кто это такой. Ушел и ушел. Думаю, что Этери Георгиевна не в расстройстве», — сказала Тарасова «СЭ».

Нынешний сезон Рухин начал в ЦСКА, вышел в финал юниорского Гран-при, но затем предпочел уйти в «Хрустальный». Он действующий бронзовый призер первенства России среди юниоров.