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Тарасова — о переходе Рухина к Плющенко от Тутберидзе: «Думаю, Этери Георгиевна не в расстройстве»

15:57
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что 17-летний российский фигурист Егор Рухин перешел в «Ангелы Плющенко».

«Я про него не слышала. Не знаю, кто это такой. Ушел и ушел. Думаю, что Этери Георгиевна не в расстройстве», — сказала Тарасова «СЭ».

Нынешний сезон Рухин начал в ЦСКА, вышел в финал юниорского Гран-при, но затем предпочел уйти в «Хрустальный». Он действующий бронзовый призер первенства России среди юниоров.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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