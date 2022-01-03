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Рухин перешел из команды Тутберидзе в «Ангелы Плющенко»

15:39
Егор Рухин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Егор Рухин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», 17-летний российский фигурист Егор Рухин перешел в «Ангелы Плющенко».

Как сообщает источник, Рухин сменил школу после чемпионата России в декабре 2021 года.

Прямо на турнире он попросился в группу Евгения Плющенко после того, как занял последнее 18-е место в мужских соревнованиях. 31 декабря он принял участие в тренировке на катке «ангелов», а вчера принял участие в шоу Плющенко «Щелкунчик», что заметил корреспондент «СЭ», побывавший на мероприятии.

Нынешний сезон Рухин начал в ЦСКА, вышел в финал юниорского Гран-при, но затем предпочел уйти в «Хрустальный». Он действующий бронзовый призер первенства России среди юниоров.

Сам Рухин и Евгений Плющенко отказались от комментариев.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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