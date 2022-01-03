Бестемьянова назвала причины перехода Егора Рухина в «Ангелы Плющенко»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что 17-летний российский фигурист Егор Рухин перешел в «Ангелы Плющенко».

«Его переход связан с результатами на чемпионате России. Я предполагаю, что это какие-то психологические проблемы», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Как стало известно «СЭ», 17-летний российский фигурист Егор Рухин перешел в «Ангелы Плющенко».

Нынешний сезон Рухин начал в ЦСКА, вышел в финал юниорского Гран-при, но затем предпочел уйти в «Хрустальный». Он действующий бронзовый призер первенства России среди юниоров