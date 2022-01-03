Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Бестемьянова назвала причины перехода Егора Рухина в «Ангелы Плющенко»

16:16
Теги:

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что 17-летний российский фигурист Егор Рухин перешел в «Ангелы Плющенко».

«Его переход связан с результатами на чемпионате России. Я предполагаю, что это какие-то психологические проблемы», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Как стало известно «СЭ», 17-летний российский фигурист Егор Рухин перешел в «Ангелы Плющенко».

Нынешний сезон Рухин начал в ЦСКА, вышел в финал юниорского Гран-при, но затем предпочел уйти в «Хрустальный». Он действующий бронзовый призер первенства России среди юниоров

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Мария Куцубеева все материалы автора
Читайте также
Проспал гонку, а по дороге на трассу попал за решетку. Самая дикая история в «Формуле-1»
Опубликовано совместное заявление лидеров пяти ядерных держав
1
2
Реклама