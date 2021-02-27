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«Не надо плакать». Тарасова — Косторной

19:58
27 февраля. Москва. Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
27 февраля. Москва. Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги короткой программы у женщин в финале Кубка России.

Лучший результат у Камилы Валиевой, второе место заняла Дарья Усачева, на третьей позиции — Елизавета Туктамышева.

Алена Косторная, которая показал шестой результат, покинула каток в слезах.

«Валиева — первая! Оценю ее прокат очень высоко. Если говорить о Косторной, то вы ее спросите. Что она плачет? Она шестая, что не так? Не надо плакать. Даже если бы она не сорвала элемент, то она была бы шестая. Думаю, судьи сегодня оценивали все правильно», — сказала Тарасова «СЭ».

(Данил Алешин)

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