Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги короткой программы у женщин в финале Кубка России.

Лучший результат у Камилы Валиевой, второе место заняла Дарья Усачева, на третьей позиции — Елизавета Туктамышева.

Алена Косторная, которая показал шестой результат, покинула каток в слезах.

«Валиева — первая! Оценю ее прокат очень высоко. Если говорить о Косторной, то вы ее спросите. Что она плачет? Она шестая, что не так? Не надо плакать. Даже если бы она не сорвала элемент, то она была бы шестая. Думаю, судьи сегодня оценивали все правильно», — сказала Тарасова «СЭ».

(Данил Алешин)