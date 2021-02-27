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Косторная в слезах покинула каток «Мегаспорта»

19:50
27 февраля. Москва. Слезы Алены Косторной после проката. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Алена Косторная. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
27 февраля. Москва. Слезы Алены Косторной после проката. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алена Косторная не смогла сдержать слез после неудачного проката короткой программы на финале Кубка России.

Косторная наряду с Елизаветой Туктамышевой считалась главной претенденткой на отбор на чемпионат мира, но набрала лишь 70,14 балла и проигрывает Елизавете перед произвольной программой 7,6 балла. Также Алена проигрывает Анне Фроловой. Она не стала общаться с Первым каналом и пишущей прессой.

Отметим, что Косторная исполняла новую короткую программу под музыку «Времена года» Антонио Вивальди.

(Дмитрий Кузнецов)

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