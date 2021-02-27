Ученица Тутберидзе Дарья Усачева: «Учу четверной сальхов»
Ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева рассказала о прокате короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию и намекнула на усложнение контента в следующем сезоне.
— Рада, что откатала чисто, что смогла собраться сама и собрать свою голову. Постаралась показаться уверенно и чисто, — сказала Усачева.
— А за что бы себя похвалила?
— В крайности не могу уйти — похвалить или поругать. Есть один элемент, которым немного довольна. Поругать тоже не могу, просто каждый прыжок, вращение, в принципе, всю программу можно сделать более ярко и красиво.
— Ты видишь прогресс в себе в плане второй оценки?
— Это оценивать не мне, а со стороны. Но я считаю, что с каждым стартом я лучше понимаю суть программы. Лучше получается выразить эмоции благодаря понимаю.
— В плане контента будут изменения в произвольной?
— Пока никаких изменений нет, я заканчиваю сезон с тем же контентом, с которым каталась весь сезон.
— А в следующем сезоне?
— Планируется. Учу разные элементы, включая сальхов.
— Что насчет тройного акселя?
— Я все тренирую и пробую, чтобы понять, что лучше и что хуже. Вроде пока сальхов удобнее, но не могу точно сказать.
— Хотели бы надолго остаться такой миниатюрной?
— Это было бы удобно.
— А какая цель на этот турнир?
— У меня нет цели обыграть кого-то сейчас на этом старте. Цель — откатать свои программы чисто, справиться с собой, показать максимум. Из этого складываются результаты.
— Как оцениваешь первый взрослый сезон?
— Он дал мне уверенности, опыт. В следующем году можно выйти на международный уровень. В начале казалось, что сезон не сложится из-за такой ситуации в мире, но он оказался еще лучше и интереснее. Появились новые форматы соревнований, которые оказались очень интересными. В принципе, такой опыт — кататься со взрослыми — очень помог.
— Вы сейчас не хотите обыгрывать, а потом?
— Никто не говорит, что не хочу. Но если думать только об этом, то можно не всегда приходить к этому. Но всем хочется обыгрывать.
(Анастасия Плетнева)
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