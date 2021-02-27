Ученица Тутберидзе Дарья Усачева: «Учу четверной сальхов»

Ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева рассказала о прокате короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию и намекнула на усложнение контента в следующем сезоне.

— Рада, что откатала чисто, что смогла собраться сама и собрать свою голову. Постаралась показаться уверенно и чисто, — сказала Усачева.

— А за что бы себя похвалила?

— В крайности не могу уйти — похвалить или поругать. Есть один элемент, которым немного довольна. Поругать тоже не могу, просто каждый прыжок, вращение, в принципе, всю программу можно сделать более ярко и красиво.

— Ты видишь прогресс в себе в плане второй оценки?

— Это оценивать не мне, а со стороны. Но я считаю, что с каждым стартом я лучше понимаю суть программы. Лучше получается выразить эмоции благодаря понимаю.

— В плане контента будут изменения в произвольной?

— Пока никаких изменений нет, я заканчиваю сезон с тем же контентом, с которым каталась весь сезон.

— А в следующем сезоне?

— Планируется. Учу разные элементы, включая сальхов.

— Что насчет тройного акселя?

— Я все тренирую и пробую, чтобы понять, что лучше и что хуже. Вроде пока сальхов удобнее, но не могу точно сказать.

— Хотели бы надолго остаться такой миниатюрной?

— Это было бы удобно.

— А какая цель на этот турнир?

— У меня нет цели обыграть кого-то сейчас на этом старте. Цель — откатать свои программы чисто, справиться с собой, показать максимум. Из этого складываются результаты.

— Как оцениваешь первый взрослый сезон?

— Он дал мне уверенности, опыт. В следующем году можно выйти на международный уровень. В начале казалось, что сезон не сложится из-за такой ситуации в мире, но он оказался еще лучше и интереснее. Появились новые форматы соревнований, которые оказались очень интересными. В принципе, такой опыт — кататься со взрослыми — очень помог.

— Вы сейчас не хотите обыгрывать, а потом?

— Никто не говорит, что не хочу. Но если думать только об этом, то можно не всегда приходить к этому. Но всем хочется обыгрывать.

(Анастасия Плетнева)