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Тарасова не будет комментировать «Гран-при» в Сочи из-за плохого самочувствия

18:33
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не будет комментировать «Гран-при» в Сочи.

Как сообщает РИА Новости Спорт, Тарасова отказалась из-за плохого самочувствия.

Ранее планировалось, что Татьяна Анатольевна будет комментировать прокаты фигуристов на шестом этапе «Гран-при», который пройдет с 26 по 27 ноября в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи.

Сегодня , 26 ноября, стартовал первый соревновательный день турнира, на котором представлены короткие программы и ритм-танец.

В мужском катании среди россиян лучшим стал Михаил Коляда, занявший 4-е место (84,48). В ритм-танце пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми, набрав 86,81 балла.

Женщинам и парам еще предстоит показать свои короткие программы на «Гран-при» в Сочи.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211126/tarasova-1760934587.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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