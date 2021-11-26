Кадырова и Бальченко: «Приятно выступать в России. Зал ликует, и мы вместе с ними»
18:24
Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Иван Бальченко оценили свой дебют в серии «Гран-при».
С этого года дуэт тренируется у Тамары Москвиной и Артура Минчука.
Кадырова: Хочется отметить, что очень приятно выступать в России. Чувствуешь невероятную поддержку зрителей. Зал ликует, и мы вместе с ними.
Бальченко: Это наш первый этап «Гран-при» по взрослым. Мы счастливы, что все так получилось.
На этапе в Сочи Кадырова и Бальченко обновили свой лучший результат в короткой программе, получив 69,39 балла.
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