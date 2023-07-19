Тарасова назвала странными выплаты Дэвис и Смолкина за смену гражданства

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала новость о том, что центр спортивной подготовки получил выплаты после перехода Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Они первые в мире, кто заплатил. До них не платил никто. Не знаю правильно это или нет, но это странно», — сказала Тарасова «СЭ».

5 июня Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход спортсменов.