Тарасова: «Лучше бы норвежцы кого-то попробовали воспитать, чем выдвигать какие-то предложения»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась мнением о предложении Норвежской ассоциации конькобежцев пересмотреть возрастной ценз в фигурном катании.

«Нашим девочкам ничего не сможет помешать побеждать и кататься так же потрясающе. Лучше бы норвежцы кого-то попробовали воспитать, чем выдвигать какие-то предложения. В Норвегии вообще нет фигуристов, ни одного человека — о каких предложениях может идти речь? Наши девочки побеждают и будут побеждать в любом возрасте, потому что они самые лучшие», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

В случае если предложение будет принято, в соревнованиях для взрослых в одиночном катании спортсмены смогут выступать с 17 лет, а в спортивных парах и танцевальных дуэтах — с 16 лет. Если изменения одобрят, то они вступят в силу с сезона-2023/24. На данный момент возрастной ценз составляет 15 лет.