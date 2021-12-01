Евгения Медведева показала фото объятий с Даней Милохиным

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в сторис в Instagram новые фотографии. На снимках фигуристка изображена с тиктокером Даней Милохиным. Пара вместе выступает в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».

Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram

Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram

Шоу «Ледниковый период» идет на «Первом канале». Новый выпуск сезона пройдет в субботу, 4 декабря. Медведева и Милохин предстанут в образе Кая и Герды из сказки «Снежная королева».