Евгения Медведева показала фото объятий с Даней Милохиным
11:34
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в сторис в Instagram новые фотографии. На снимках фигуристка изображена с тиктокером Даней Милохиным. Пара вместе выступает в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Шоу «Ледниковый период» идет на «Первом канале». Новый выпуск сезона пройдет в субботу, 4 декабря. Медведева и Милохин предстанут в образе Кая и Герды из сказки «Снежная королева».
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