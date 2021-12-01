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Евгения Медведева показала фото объятий с Даней Милохиным

11:34
Евгения Медведева и Данил Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Евгения Медведева и Данил Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в сторис в Instagram новые фотографии. На снимках фигуристка изображена с тиктокером Даней Милохиным. Пара вместе выступает в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».

Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram

Шоу «Ледниковый период» идет на «Первом канале». Новый выпуск сезона пройдет в субботу, 4 декабря. Медведева и Милохин предстанут в образе Кая и Герды из сказки «Снежная королева».

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Галина Глазко все материалы автора
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