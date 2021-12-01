Почетный президент ФФККР высказался о предложении пересмотреть возрастной ценз в фигурном катании

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев высказался о предложении руководства Норвежской ассоциации конькобежцев пересмотреть возрастной ценз в фигурном катании.

«Меня удивляет, что предложение вносит федерация, у которой нет квалифицированных спортсменов не только взрослых, но и на юношеском уровне. Я бы понимал, если бы они вносили предложение по конькобежному спорту, потому что конькобежцы у них очень сильные. А когда так поступает федерация, которая ничего не представляет из себя в мире фигурного катания, это вызывает удивление.

Пусть они вообще докажут, насколько девочки в возрасте 15 лет отличаются от 17-летних — ведь все это индивидуально. Можно в 15 лет выступать на уровне 13-летней девочки или, наоборот, иметь организм, который соответствует возрасту 18 лет. Пусть докажут, что возрастной ценз приемлем для большинства фигуристов», — цитирует Писеева «Газета.Ru».

Норвежцы хотят, чтобы выход во взрослые соревнования был доступен с 17 лет для женщин и мужчин во всех дисциплинах ISU и с 16 лет — для танцевальных дуэтов и спортивных пар в фигурном катании. Изменения могут вступить в силу уже в сезоне-2023/24 в случае их одобрения.